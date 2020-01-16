{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Казахстана назначил начальником Службы госохраны Калмухамбета Касымова

Также Ануар Садыкулов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил в четверг начальником Службы государственной охраны страны Калмухамбета Касымова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в указе. В этот же день Касымов был освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности республики.

Кроме того, распоряжением президента Ануар Садыкулов, освобожденный от должности начальника Службы государственной охраны, назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором службы специального назначения "А".

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Зариф заявил, что европейские страны "продали" ядерную сделку в обмен на уступки Трампа
Ранее The Washington Post сообщила, что президент США угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25%, если они не обвинят Тегеран в нарушении СВПД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС