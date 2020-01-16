Президент Казахстана назначил начальником Службы госохраны Калмухамбета Касымова

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил в четверг начальником Службы государственной охраны страны Калмухамбета Касымова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в указе. В этот же день Касымов был освобожден от должности помощника президента - секретаря Совета безопасности республики.

Кроме того, распоряжением президента Ануар Садыкулов, освобожденный от должности начальника Службы государственной охраны, назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором службы специального назначения "А".