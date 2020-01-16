Зариф заявил, что европейские страны "продали" ядерную сделку в обмен на уступки Трампа

ТАСС, 16 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в четверг, что Великобритания, Франция и ФРГ "продали остатки" иранской ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) в обмен на обещание президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили. Так глава МИД прокомментировал соответствующую публикацию газеты The Washington Post.

"Евротройка" продала остатки СВПД в обмен на то, чтобы избежать новых пошлин Трампа. Так не пойдет, друзья. Вы только дразните его аппетиты <...> Если вы хотите продать свою честность, вперед. Но не предполагайте высокую мораль и юридические обоснования. У вас их нет", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

The Washington Post в среду со ссылкой на источники утверждала, что Трамп угрожал Парижу, Лондону и Берлину ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении СВПД. По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны 14 января запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".

Собеседники издания при этом отметили, что угроза со стороны Трампа едва не вынудила европейцев отказаться от этой идеи из опасений, что их могут посчитать "марионетками" Вашингтона, если эта информация попадет в СМИ.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в сегодняшнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.