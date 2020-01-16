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Кризис в Сирии

Около 1 тыс. сирийцев за сутки могут покинуть идлибскую зону через пункты пропуска

Граждане, которые не имеют места постоянного проживания, смогут разместиться в специальных центрах в провинции Хама

ТАСС, 16 января. Около  1 тыс. мирных сирийских граждан и 50 автомобилей могут через открывшиеся недавно пункты пропуска покинуть идлибскую зону деэскалации в Сирии. Об этом сообщается в четверг в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии по вопросам беженцев.

13 января начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска "Эль-Хадер" - в провинции Алеппо, пункт пропуска "Хабит" - в провинции Хама.

"Пропускная способность каждого пункта пропуска составляет до 1 тыс. человек и 50 автомобилей в сутки. Для граждан, не имеющих мест постоянного проживания, подготовлено достаточное количество мест в центрах временного размещения провинции Хама", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в интересах населения в провинции Идлиб Совет Безопасности ООН принял резолюцию по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Ранее в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили обращения сирийских граждан из идлибской зоны деэскалации с просьбами вернуться в свои дома, находящиеся на освобожденных от боевиков территориях.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.

Теги
СирияКризис в Сирии
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