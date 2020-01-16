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Управление госохраны Украины отрицает причастность к "прослушке" премьер-министра

В управлении подчеркнули, что сотрудники осуществляют "полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц"

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Управление государственной охраны Украины заявило в четверг о своей непричастности к публикации аудиозаписи, сделанной якобы на закрытом совещании премьер-министра Алексея Гончарука.

"Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы управления, опубликованном в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники Управления госохраны осуществляют "полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц".

Накануне на YouTube-канале под названием "Как обмануть президента" было опубликовано три аудиоролика, на которых якобы записаны фрагменты неформального совещания Гончарука 16 декабря 2019 года перед предстоящей встречей с президентом Владимиром Зеленским. Приписываемый Гончаруку голос на аудиозаписи просит собеседников помочь ему объяснить главе государства, почему укрепляется гривна и как это может отразиться на государственном бюджете. Он также признает, что сам "профан" в экономике и что у президента "очень примитивное понимание экономических процессов".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг также прокомментировал эти аудиозаписи, заявив, что считает их работой "многих людей" против власти. При этом глава правительства не подтвердил и не опроверг достоверность самих записей.

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