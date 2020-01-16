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Подготовка к 75-летию Победы

Молдавия планирует масштабно отметить 75-летие Победы

Додон заявил, что планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино и многое другое

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Широкий план мероприятий, которые пройдут под патронатом президента Молдавии Игоря Додона, запланирован к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава республики сообщил в четверг на своей странице в Facebook после встречи с организаторами мероприятий: министром обороны Виктором Гайчуком, главой МВД Павлом Войку и другими.

"Планируется проведение тематических выставок, издание книг, организация фестиваля документального кино и многое другое. В контексте обсуждаемой темы призвал всех граждан страны, политические силы и общественные организации вне зависимости от их предпочтений собраться вместе для проведения 9 мая единого Марша Победы в Кишиневе, где также состоится праздничный концерт и будет дан грандиозный салют", - написал Додон. По его словам, к празднику будет проведена капитальная реконструкция главного мемориала воинской славы в Кишиневе, а также будут восстановлены другие памятники.

Великая Отечественная война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей, а шествие "Бессмертного полка" традиционно возглавляет сам глава государства. В прошлом году республика широко отметила 75-летие освобождения от фашизма, к этой дате по инициативе президента страны были восстановлены многие монументы, оказана помощь ветеранам, снят документальный фильм о знаменитой Ясско-Кишиневской операции.

Теги
МолдавияПодготовка к 75-летию Победы
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