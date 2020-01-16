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Санкции в отношении России

Премьер Саксонии призвал отменить антироссийские санкции

Михаэль Кречмер также надеется, что президент России Владимир Путин приедет на конференцию по Ливии в Берлин, поскольку это стало бы "хорошим шагом"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за более тесное сотрудничество с Москвой и снятие антироссийских санкций. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью редакционной группе RND.

"Нам нужно тесное сотрудничество с Россией. У меня впечатление, что мы больше поддерживаем диалог, чем в прошлом году", - считает политик.

Кречмер выразил также надежду на то, что российский президент Владимир Путин приедет на конференцию по Ливии в Берлин. По его мнению, это стало бы "хорошим шагом". "Еще лучше, на мой взгляд, было бы, если бы были отменены санкции против России", - подчеркнул Кречмер.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Ожидается, что в ней примут участие представители, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции. Приглашения также направлены сторонам ливийского конфликта - главе Правительства национального согласия (ПНС) Фаизу Сарраджу и фельдмаршалу Халифе Хафтару, командующему Ливийской национальной армией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияСанкции в отношении России
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