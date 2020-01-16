В Японии заявили, что Токио и Москва отвечают за безопасность в восточной Азии

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Япония и Россия должны стать партнерами, которые друг другу доверяют, так как обе страны несут ответственность за обеспечение безопасности в восточной Азии. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он передал российскому лидеру приветствие от премьер-министра Японии Синдзо Абэ и отметил, что на основе личных доверительных отношений между Путиным и главой японского правительства "сейчас японо-российские отношения скачкообразно развиваются". "Япония и Россия - обе являются государствами, которые несут ответственность за обеспечение безопасности в восточной Азии", - сказал Китамура. Он выступил за развитие стратегического взаимодействия Москвы и Токио, чтобы две страны "стали партнерами, которые могут друг другу доверять".

Также Китамура поблагодарил Путина за возможность этой встречи, "несмотря на особую занятость в связи с переформированием кабинета министров РФ и в связи с посланием Федеральному собранию". В беседе в Ново-Огарево с российской стороны приняли участие также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента Юрий Ушаков.