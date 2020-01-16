Поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта после ареста "информационной ячейки"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Турции в Каире был вызван в МИД Египта в связи с произведенными в Каире арестами членов турецкой информационной ячейки. Об этом сообщил в четверг информационный портал Al Youm As Sabi.

Как отмечает издание, "ему был выражен решительный протест в связи с заявлением МИД Турции в отношении правовых мер, принятых Египтом против незаконной турецкой электронной ячейки". "Это заявление полностью игнорирует тот факт, что египетские власти в своих действиях опирались на законы и положения, регулирующие деятельность СМИ в стране, - указал информированный источник портала. - Египет отвергает агрессивные высказывания Турции и призывает уважать законы государства, а не нарушать их".

В среду МВД Египта сообщило о задержании в Каире четверых сотрудников "турецкого информационного электронного комитета", которые действовали "под прикрытием исследовательского центра, основанного "Братьями-мусульманами" (запрещена в РФ) при поддержке Турции". "Они занимались сбором негативной информации, которая содержала ложные и сфабрикованные сведения о политической, экономической обстановке в стране, ситуации в сфере безопасности, и направляли ее в штаб-квартиру агентства в Турции с целью исказить образ страны на внутренней и международной арене", - заявило ведомство.

Ранее в то же день турецкое Анатолийское агентство сообщило, что во вторник вечером египетская полиция вторглась в его офис в Каире и задержала четырех сотрудников, среди которых один гражданин Турции. В связи с арестами турецкий МИД вызвал временного поверенного в делах Египта в Анкаре и, осудив действия Каира, призвал к немедленному освобождению сотрудников агентства. Отмечается, что Анкара восприняла этот шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

В четверг официальный представитель МИД Египта Ахмед Хафез выразил полное неприятие заявлений Анкары, отметив, что "власти действовали исключительно в рамках закона".

Отношения между странами

Отношения между Анкарой и Каиром серьезно осложнились после низложения египетскими военными в 2013 году президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Турция не раз выступала с резкой критикой в адрес властей страны, считая произошедшее военным переворотом, а армейское руководство - путчистами. Египет многократно призывал Турцию прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

После очередного негативного высказывания Анкары Египет в конце 2013 года объявил турецкого посла персоной нон грата и попросил его покинуть страну. Одновременно с этим из Турции был отозван глава дипмиссии АРЕ, а уровень дипломатических отношений понижен до временного поверенного в делах.

В прошлом году, когда Анкара обвинила власти Египта в убийстве Мурси, который умер в результате сердечного приступа в зале суда, Каир, в свою очередь, открыто обвинил турецкого президента Тайипа Эрдогана в поддержке "Братьев-мусульман", которые в арабской республике находятся вне закона. И по сей день отношения между странами остаются крайне напряженными.