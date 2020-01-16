Румас поблагодарил Медведева за совместную работу по развитию интеграции

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас в телефонном разговоре с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, состоявшемся в четверг, поблагодарил его за совместную плодотворную работу в должности председателя правительства России. Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии.

"Премьер-министр Беларуси отметил, что высоко ценит личный вклад Дмитрия Медведева "в развитие белорусско-российского взаимодействия и расширение интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Совмина.

Румас также выразил уверенность, что "присущие Дмитрию Медведеву управленческий талант и политическая дальновидность будут и впредь служить решению актуальных задач, направленных на построение сильной и независимой России, а также укреплению понимания и доверия между нашими братскими народами".