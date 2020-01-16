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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Пять стран согласовали рамочные условия для сотрудничества с Ираном по сбитому Boeing

Эти условия базируются на пяти ключевых принципах, которыми группа будет руководствоваться в контактах с властями Ирана

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) согласовала рамочные условия для сотрудничества с Ираном. Об этом в четверг сообщил украинский МИД.

"Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан как участники международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета рейса PS752 провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия дальнейшего сотрудничества с Ираном по завершению прозрачного и справедливого расследования причин трагедии", - отмечается на сайте ведомства.

Рамочные условия базируются на пяти ключевых принципах, которыми группа будет руководствоваться в дальнейших контактах с властями Ирана. Первый пункт, в частности, оговаривает "полный и беспрепятственный доступ всем официальным представителям членов международной группы в Иран для осуществления консульских действий". Кроме того, одно из условий - "достойный и открытый процесс идентификации тел погибших в соответствии с международными стандартами, а также репатриация тел соответствии с пожеланиями родственников".

Среди условий и "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование, в котором могут принимать участие государства, граждане которых погибли в авиакатастрофе, в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации", а также "признание Ираном своей полной ответственности за катастрофу и своих обязательств перед родственниками погибших и другими сторонами, включая выплаты компенсаций".

Пятый пункт касается "привлечения к ответственности виновных в катастрофе после проведения независимого уголовного расследования и дальнейших прозрачных и беспристрастных судебных процедур в соответствии с международными стандартами". "Мы отмечаем осуществленные Ираном шаги по расследованию и призываем к дальнейшему сотрудничеству", - говорится в сообщении МИД Украины.

Теги
АфганистанШвецияУкраинаКанадаИранВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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