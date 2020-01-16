{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Израиль нанес удары по целям ХАМАС

Израильские военные сделали это в ответ на запуск шаров со взрывчатыми веществами

ТАСС, 17 января. Израильские ВС ударили по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении.

В среду израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Трамп предложил включить в Совет управляющих ФРС две новые кандидатуры
Как сообщили в Белом доме, речь идет об экономистах Джуди Шелтоне и Кристофере Уоллере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС