Израиль нанес удары по целям ХАМАС

ТАСС, 17 января. Израильские ВС ударили по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении.

В среду израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.