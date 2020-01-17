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Трамп предложил включить в Совет управляющих ФРС две новые кандидатуры

Как сообщили в Белом доме, речь идет об экономистах Джуди Шелтоне и Кристофере Уоллере

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил ввести в состав Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

Шелтон, в частности, ранее занимала должность исполнительного директора США в Европейском банке реконструкции и развития, а Уоллер является исполнительным вице-президентом и директором по исследованию регионального банка в Сент-Луисе (отделение ФРС).

Кандидатуры должны быть утверждены в Сенате США.

ФРС в США выполняет функции центрального банка, реализует монетарную политику путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Регулятор объединяет 12 региональных банков в крупных городах. Руководящим органом ФРС является Совет управляющих. Он осуществляет надзор за деятельностью денежной и банковской систем и формулирует основные правила финансовой политики.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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