Суд отложил вынесение приговора экс-помощнику Трампа до 27 февраля

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Вынесение приговора бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну откладывается до 27 февраля. Об этом говорится в распространенном в четверг распоряжении судьи округа Колумбия. Тем самым суд удовлетворил ходатайство Флинна перенести оглашение с 28 января на 27 февраля.

"Суд настоящим [распоряжением] переносит оглашение приговора на 11:00 (19:00 мск) 27 февраля", - говорится в решении суда.

Экс-помощник президента 14 января заявил о намерении отозвать свое признание в том, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о разговоре с занимавшим в декабре 2016 года пост посла России в США (2008-2017) Сергеем Кисляком. Сроки заседания несколько раз переносились. Изначально оглашение вердикта должно было состояться 18 декабря 2018 года.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2018 года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.