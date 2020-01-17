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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран считает исчерпывающей свою работу над расследованием по украинскому самолету

В Иране удивлены фактом проведения встречи представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины в Лондоне по тому же вопросу

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Тегеран считает свою работу над расследованием катастрофы украинского самолета исчерпывающей, в связи с чем выразил удивление фактом проведения встречи представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины в Лондоне по тому же вопросу. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы удивлены некоторым заявлениями, а также фактом проведения этой встречи", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. Мусави добавил, что "Тегеран наладил конструктивное и далекоидущее сотрудничество с отправленными [в Иран] делегациями от этих стран".

По его словам, "процесс опознания тел погибших почти завершен, а расследование продолжается при участии всех сторон". "Такое сотрудничество различных организаций нашей страны будет продолжаться в соответствии с законами и существующими нормами", - отметил представитель МИД.

В четверг в Лондоне состоялась встреча представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, посвященная катастрофе украинского самолета в Тегеране. Участники потребовали проведения полного и независимого расследования, признания Ираном полной ответственности за инцидент и выплаты Тегераном компенсаций жертвам трагедии.

Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Теги
АфганистанШвецияУкраинаКанадаИранВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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