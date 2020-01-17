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Суд Киева наложил арест на 247 млн гривен, принадлежащих лицам из окружения Януковича

Офис генпрокурора при этом не называет фамилии людей, которым принадлежат эти средства

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Суд Киева арестовал на счетах Международного инвестиционного банка 247 млн гривен (более $10 млн), принадлежащих лицам из окружения экс-президента Виктора Януковича. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр офиса генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокурора офиса 13 января следственный судья наложил арест на эти денежные средства. 16 января суд принял решение о передаче этих средств в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - сказано в сообщении.

При этом офис генпрокурора не называет фамилии людей, которым принадлежат эти средства. Указывается, что средства были арестованы в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружения Януковича. Отмечается также, что на счета Международного инвестиционного банка средства были переведены со счетов Всеукраинского банка развития непосредственно перед банкротством последнего. В настоящее время устанавливается законность вывода денег и причастные к этому решению лица.

Единственным акционером и бенефициарным владельцем ПАО "Всеукраинский банк развития" был Александр Янукович - сын Виктора Януковича. Банк был признан неплатежеспособным 27 ноября 2014 года из-за введения санкций ЕС против акционера банка Александра Януковича, сына Виктора Януковича. В декабре 2015 года началась процедура ликвидации банка. ВБР был создан в 2009 году и входил в группу крупных банков.

На Украине суд заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

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