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Рада закрыла последнее пленарное заседание второй сессии и начнет работу 4 февраля

Спикер Рады Дмитрий Разумков назвал вторую сессию парламента "плодотворной"

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в пятницу закрыл последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва парламента.

"Последнее пленарное заседание второй сессии Верховной рады объявляю закрытым. Очередная, третья сессия девятого созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10 часов (11:00 мск)", - сказал спикер, назвав вторую сессию "плодотворной".

Рада поддержала календарный план третьей сессии, которая будет длиться с 4 февраля по 17 июля 2020 года. Парламентарии запланировали с февраля по июль 12 недель пленарных заседаний, семь недель выделили для работы в комитетах, депутатских фракциях и группах, пять недель - для работы с избирателями.

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий Александрович
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