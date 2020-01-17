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Британия не станет депортировать граждан ЕС после июня 2021 года

Депутат Европарламента отметил, что у граждан ЕС будет возможность подать документы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Великобритания не будет автоматически высылать граждан Евросоюза из страны после завершения крайнего срока подачи заявлений на получение новых документов 30 июня 2021 года. Об этом заявил в пятницу координатор Европарламента по выходу Великобритании из Евросоюза Ги Верхофстад в эфире Би-би-си радио 4.

"Автоматической депортации не будет", - заявил Верхофстад, отметив, что у граждан ЕС будет возможность подать документы, "указав основания, по которым было невозможно это сделать в рамках стандартной процедуры".

МВД Соединенного Королевства в прошлом году информировало, что проживающие на постоянной основе в Великобритании несколько миллионов граждан стран ЕС должны будут получить новый иммиграционный статус после Brexit. Оформление необходимых документов для взрослых обходится в 65 фунтов стерлингов ($83,8), для детей до 16 лет - в 32,5 фунта ($41,9). Крайний срок подачи заявлений на получение новых документов - 30 июня 2021 года.

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Великобритания
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