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Аналитический центр по обработке информации создается в Госдепартаменте

Как заявили в американском внешнеполитическом ведомстве, новое подразделение окажет содействие дипломатам в реагировании на ключевые вызовы

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Госдепартамент запускает в своей структуре первый официальный аналитический центр. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"Рады объявить о запуске аналитического центра, это первый официальный хаб по аналитике и обработке данных в Госдепартаменте. Центр будет обрабатывать данные для помощи 75 тыс. сотрудников, включая госсекретаря, в реализации политики, принятии решений и достижении внешнеполитических целей США", - отмечается в тексте сообщения.

Новое подразделение, уверены в Госдепартаменте, окажет содействие дипломатам в реагировании на ключевые вызовы.

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