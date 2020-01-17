Аналитический центр по обработке информации создается в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Госдепартамент запускает в своей структуре первый официальный аналитический центр. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

"Рады объявить о запуске аналитического центра, это первый официальный хаб по аналитике и обработке данных в Госдепартаменте. Центр будет обрабатывать данные для помощи 75 тыс. сотрудников, включая госсекретаря, в реализации политики, принятии решений и достижении внешнеполитических целей США", - отмечается в тексте сообщения.

Новое подразделение, уверены в Госдепартаменте, окажет содействие дипломатам в реагировании на ключевые вызовы.