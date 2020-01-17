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Переговоры о перемирии в Ливии

Посол ЕС: берлинская конференция по Ливии поможет запуску процесса урегулирования кризиса

Маркус Эдерер выразил надежду, что "германские коллеги сделают все, что нужно для обеспечения эффективности и инклюзивности конференции"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международная конференция по Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, призвана способствовать запуску внутриливийского политического процесса при максимально возможном снижении вмешательства извне во внутренние дела страны. Об этом в пятницу заявил в беседе с корреспондентом ТАСС глава представительства Европейского союза (ЕС) в России посол Маркус Эдерер.

"Мне бы не хотелось предугадывать результаты берлинской конференции, - отметил он. Ситуация сложная, это показывает в том числе и отказ [командующего Ливийской национальной армией] Халифы Хафтара подписать итоговый документ в Москве. Очевидно, что организаторы конференции работают над деэскалацией, поддержанием оружейного эмбарго и снижением до абсолютного минимума внешнего вмешательства в дела Ливии, если не полного его устранения, чтобы запустить внутриливийский политический процесс, а не военное решение".

Дипломат выразил надежду, что "германские коллеги сделают все, что нужно для обеспечения эффективности и инклюзивности конференции".

Как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин 19 января посетит Берлин для участия в международной конференции по Ливии. Ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции, добавили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияЛивияЭдерер, МаркусХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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