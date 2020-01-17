СМИ: в городах Алжира прошли марши с требованием установления демократии в стране

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Мирные марши и манифестации, участники которых потребовали установления в стране демократического строя и освобождения политических заключенных из числа активистов протестного движения "Хирак", прошли в пятницу в столице и ряде крупных городов Алжира.

По данным информационного портала TSA, в рамках 48-й подряд пятницы протестов в столице республики горожане по традиции заполнили ряд центральных улиц и площадей. Собравшиеся потребовали у властей обеспечения фундаментальных свобод, подтвердили "стремление народа к реальной демократии, независимости и правовому государству". "Мы - за гражданское, а не военное государство! Хотим смены режима! За свободный и демократический Алжир!", - дружно скандировали тысячи людей уже ставшие привычными лозунги. За ходом акций внимательно следили стражи порядка, которые охраняли правительственные учреждения и пресекали любые попытки правонарушений.

Шествия, в которых приняли участие активисты молодежных структур и профсоюзных организаций, прошли также в Аннабе, Беджайе, Блиде, Буире, Джиджеле, Константине, Медее, Мсиле, Мостаганеме, Оране, Тизи-Узу, Тлемсене, Эль-Уэде и некоторых других крупных городах. Активисты маршей, сообщает TSA, призвали алжирцев "продолжать оказывать давление на действующую власть для того, чтобы она согласилась на переход к реальной демократии, внедрение основ правового государства".

Манифестанты несли национальные флаги и пели народные песни, чтобы подчеркнуть патриотический характер уличных акций. Между тем, в таких городах как Маскара, Сиди-бель-Аббес и Тиарет уличные акции не состоялись из-за запрета силовых структур, который действует со времени проведения президентских выборов в декабре 2019 года.

Как отмечают наблюдатели, уличные акции в Алжире продолжаются, несмотря на призыв нового президента Абдельмаджида Теббуна к оппозиции и другим силам в стране начать диалог во имя будущего страны. Наиболее непримиримые противники власти заявляют о своем недоверии к режиму и настаивают на продолжении мирных маршей.

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля 2019 года, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.