США в вопросе ДСНВ настаивает на подключении КНР и учете всех ядерных вооружений РФ

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) считают необходимым подключить к переговорам Китай и учесть все российские ядерные вооружения. Это дал понять заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен, выступая в пятницу в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

"Это очень и очень важный вопрос, вопрос серьезных обсуждений, идущих сейчас не только в Пентагоне, но и в Белом доме, - сказал он на просьбу ведущей мероприятия прокомментировать возможность продления документа после февраля 2021 года. - Хотел бы рассказать о структуре проблемы. Я верю, что ДСНВ - это хороший документ. Договор дает вам возможность узнать о российских ядерных силах благодаря режиму верификации". Однако, отметил генерал, есть ряд негативных моментов.

"Ядерные вооружения больше не являются двусторонней проблемой, это многосторонняя проблема. Китай развивает [вооружения] быстрее, чем кто-либо в мире, - считает Хайтен. - Поэтому необходимо обсудить с Китаем, что мы будем делать. Хорошо, если мы начнем раньше, чем позже". В отсутствие переговоров, отметил заместитель председателя КНШ, стороны могут столкнуться с перспективой конфликта.

Другой проблемой "Стратегического командования, страны и мира", по утверждению генерала, является то, что ряд российских систем выходят за рамки ДСНВ. "Это не только крылатые ракеты, торпеды <...> Это тысячи ядерных вооружений малой мощности, которые были размещены, и не подпадают под ДСНВ, - утверждал Хайтен. - Мы должны быть уверены, что когда сядем с Россией за стол переговоров, будем говорить обо всех ядерных вооружениях". "Дискуссии продолжаются", - заявил он.

Отвечая 4 ноября прошлого года на вопрос ТАСС, американский лидер Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Предполагается, что оно может прийти на смену российско-американскому СНВ-3.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.