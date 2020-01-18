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В Госбюро расследований Украины пригрозили доставить Порошенко на допросы принудительно

Бывший украинский президент около 30 раз проигнорировал вызовы на допрос

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко уже около 30 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания в Государственном бюро расследований (ГБР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Порошенко не явился на вызовы 27 раз в 16 уголовных производствах", - указано в видео, которое размещено на YouTube-канале ГБР. В последний раз экс-президент проигнорировал вызовы на 16 и 17 января, несмотря на личное обещание прибыть, уточнили в ведомстве. "Таким образом, бывший президент Украины, а ныне народный депутат неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства", - подчеркнули в ГБР.

В ведомстве добавили, что два следующих допроса экс-главы государства назначены на 21 января в 11:30 мск, а также на 24 января в 12:00 мск. "Предупреждаю, что в соответствии со статьями 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод", - говорится в заключении видео.

Ранее в ГБР сообщали, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Бывшего главу государства обвиняют по статьям о госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также против него идет дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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