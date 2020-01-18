Американский портал утверждает, что глава МИД КНДР отправлен в отставку

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, предположительно, отправлен в отставку. Об этом сообщил в субботу специализирующемуся на освещении северокорейской тематики американскому интернет-порталу NK News дипломатический источник в Пхеньяне.

По его данным, об отставке может быть объявлено официально на мероприятии для иностранных дипломатов, запланированном в Пхеньяне на 23 января. Тогда же, предположительно, назовут и имя нового министра.

Ли Ён Хо возглавлял северокорейский МИД с 2016 года. Он проработал на внешнеполитическом поприще 38 лет.