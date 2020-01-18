Министр обороны ФРГ сдержанно отреагировала на идею о миссии ЕС в Ливии

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ, глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр сдержанно отреагировала на инициативу о миротворческой миссии ЕС в Ливии, которая гарантировала бы соблюдение перемирия в стране. Об этом сообщило в субботу агентство DPA.

Как заявила глава Минобороны, условием для такой миссии является достижение договоренности об устойчивом перемирии в Ливии. Если соглашение будет заключено, тогда, "разумеется, возникнет вопрос, как это будет происходить, кто должен будет его обеспечивать". "Совершенно нормально, что придется обсудить вопрос, что мы можем в это привнести", - отметила Крамп-Карренбауэр. По ее словам, Берлин в случае достижения договоренности о перемирии в состоянии очень быстро "конкретно сказать, каким может быть вклад" Германии в обеспечение соблюдения режима прекращения огня.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил ранее в интервью журналу Spiegel, что, "если в Ливии будет установлено перемирие, то ЕС должен быть готовым помочь в вопросе реализации и контроля над соблюдением этого перемирия, возможно, направив солдат, например, в рамках миссии ЕС".