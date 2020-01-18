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Переговоры о перемирии в Ливии

Эрдоган и Меркель обсудили Ливию в преддверии берлинской конференции

Главы государств провели телефонные переговоры

АНКАРА, 18 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в субботу телефонные переговоры в преддверии международной конференции по Ливии, намеченной на 19 января в Берлине. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, в первую очередь Ливия", - отметили в канцелярии Эрдогана.

Германия планирует 19 января провести международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи ПНС и противостоящий ему командующий ЛНА. Кроме того, ожидается прибытие представителей, в том числе на уровне глав государств и правительств, России, Алжира, Великобритании, Египта, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции и Франции.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияГерманияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры о перемирии в Ливии
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