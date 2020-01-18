Помпео заявил президенту Ирака о важности коалиции во главе с США для будущего страны

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с иракским президентом Бархамом Салехом подчеркнул важность действий международной коалиции по борьбе с терроризмом во главе с Вашингтоном для обеспечения независимости и сохранения суверенитета Ирака. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь [США Майкл] Помпео и президент [Ирака Бархам] Салех согласились с необходимостью снижения напряженности в [ближневосточном] регионе, - говорится в тексте сообщения. - Госсекретарь вновь подтвердил важную роль международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в развитии суверенного, независимого и процветающего Ирака".

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким заявил, что территория его страны ни при каких обстоятельствах не станет ареной войны и столкновений.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Действия американцев, наносящих с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".