СМИ: Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

ТАСС, 18 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в субботу в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии, проведение которой в столице Германии намечено на воскресенье. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Между тем, по данным телеканала, делегация Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем также уже направилась в Берлин для участия в конференции.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.