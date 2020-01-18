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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

По данным Al Hadath, делегация Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем также уже направилась в Берлин

ТАСС, 18 января. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в субботу в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии, проведение которой в столице Германии намечено на воскресенье. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Между тем, по данным телеканала, делегация Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем также уже направилась в Берлин для участия в конференции.

Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году фактически установилось двоевластие. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.

Теги
ГерманияЛивияСарадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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