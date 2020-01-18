Хуситы нанесли удар по тренировочному лагерю в Йемене

ТАСС, 18 января. Вооруженные силы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по расположенному к северу от города Мариб тренировочному лагерю армии Йемена, которая выступает на стороне правительства страны, сообщил в субботу телеканал Al Jazeera .

По данным телеканала Al Arabiya, погибли по меньшей мере 60 военнослужащих.

Al Jazeera ранее сообщила о 30 погибших и десятках раненных в результате атаки.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Эр-Рияда. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

В новость были внесены изменения (23:42 мск) - проводится информация о погибших.