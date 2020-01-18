{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Хуситы нанесли удар по тренировочному лагерю в Йемене

Погибли 60 человек

ТАСС, 18 января. Вооруженные силы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по расположенному к северу от города Мариб тренировочному лагерю армии Йемена, которая выступает на стороне правительства страны, сообщил в субботу телеканал Al Jazeera.

На эту тему

По данным телеканала Al Arabiya, погибли по меньшей мере 60 военнослужащих.

Al Jazeera ранее сообщила о 30 погибших и десятках раненных в результате атаки. 

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Эр-Рияда. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

В новость были внесены изменения (23:42 мск) - проводится информация о погибших.

Теги
Йемен
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Сарадж призвал воздействовать на сторонников Хафтара на конференции в Берлине
Глава ПНС братился к международному сообществу с просьбой отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС