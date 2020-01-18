Около 60 человек задержаны в Париже при наведении порядка полицией на манифестации

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Наведение полицией и жандармерией порядка в Париже в ходе очередного дня манифестаций "желтых жилетов" привело к задержанию 59 человек. Такие данные сообщила на своей странице в Twitter префектура полиции французской столицы. Она поздравила полицейских, жандармов, спасателей и пожарных с успешными действиями.

Марш в ходе дня протестов "желтых жилетов" прошел от западной окраины Парижа до расположенного ближе к восточной окраине Лионского вокзала. Первые часы 10-километрового пути проходили спокойно, но затем место во главе колонны решили занять хулиганы из "черного блока". Одновременно они начали поджигать мусор на улицах, а также попытались устроить пожар в большом автомагазине.

Их действия были пресечены силами правопорядка, которые использовали слезоточивый газ и провели первые задержания. Однако беспорядки возобновились через час на подходе к площади Бастилии - к этому времени число задержанных радикальных "желтых жилетов" и ультра из "черного блока" составило уже 32 человека.

Основные стычки с полицией произошли после официального завершения манифестации на большой площади Лионского вокзала. Правонарушители подожгли там несколько мотороллеров, забрасывали полицию камнями и бутылками. Стражи порядка продолжали в ходе быстрых атак задерживать особо ярых хулиганов. Так продолжалось около двух часов.

На соседних улицах хулиганы перевернули несколько машин, предприняли попытки поджечь магазин. В настоящее время беспорядки прекратились, полиция тщательно проверяет все улицы района, чтобы убедиться, что там не осталось групп хулиганов. По мнению обозревателей телеканала BFM и СNews, очередной день протеста "желтых жилетов" прошел по сравнению с предыдущими, относительно спокойно.