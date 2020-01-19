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Bloomberg: директор по России Совета нацбезопасности Белого дома покинул свой пост

Ранее сообщалось, что Эндрю Пик временно отстранен от работы из-за проводимого расследования, связанного с вопросами безопасности
Белый дом AP Photo/Steve Helber
Описание
Белый дом
© AP Photo/Steve Helber

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик покинул свой пост. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его данным, Пика вывели из Белого дома в пятницу. В сопровождении кого сотрудник СНБ покинул Белый дом, агентство не уточняет.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Пик временно отстранен от работы из-за проводимого расследования, связанного с вопросами безопасности. По данным портала, ранее планировалось, что Пик вместе с президентом США Дональдом Трампом посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.

Работать в СНБ Пик начал в ноябре прошлого года. До этого он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В Госдепартаменте он отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком.

В СНБ Пик сменил Тима Моррисона, об отставке которого стало известно в октябре прошлого года. Моррисон считался одним из ключевых свидетелей в расследовании демократов в рамках процедуры импичмента. Именно он, согласно показаниям временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, уведомил юристов СНБ о якобы имевших место попытках администрации США оказывать давление на власти Украины. Позднее Моррисон давал показания на проходивших в рамках процедуры импичмента слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

До Моррисона место старшего директора по России и европейским делам в СНБ занимала Фиона Хилл, также выступавшая на слушаниях в Палате представителей в ходе расследования по импичменту. Хилл покинула СНБ летом прошлого года.

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