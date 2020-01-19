{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Гаити намерен в этом году провести референдум об изменении конституции

Жовенель Моиз считает, что эта мера поможет преодолеть политический кризис в республике

ГАВАНА, 19 января. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз намерен провести в 2020 году референдум об изменении конституции страны и считает, что эта мера поможет преодолеть политический кризис в республике. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

"У нас есть окно возможностей. Я хочу воспользоваться им, чтобы исправить то, что не работало в гаитянской политической системе слишком долго, и, наконец, позволить нам двигаться вперед, - приводит агентство слова главы государства. - Запланированная на этот год конституционная реформа будет направлена на укрепление президентской и исполнительной власти".

Агентство отмечает, что представители оппозиции поддержали предложение об изменении основного закона, но только после отставки президента.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже десять месяцев. В марте прошлого года парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов (нижняя палата парламента) одобрила кандидатуру Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля Моизом. Заседание Сената 11 сентября, на котором должно было пройти голосование по его кандидатуре, было сорвано из-за погрома, устроенного оппозицией в сессионном зале.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. Массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, начались в стране в феврале 2019 года, митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
Реклама на ТАСС
Абэ считает альянс Японии и США гарантией безопасности и процветания в мире
Договор о взаимном сотрудничестве между Вашингтоном и Токио был заключен 60 лет назад - 19 января 1960 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС