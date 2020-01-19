Источники: экс-посол КНДР в РФ стал куратором внешней политики в ЦК Трудовой партии Кореи

ПХЕНЬЯН, 19 января. /ТАСС/. Бывший посол КНДР в Москве Ким Хён Чжун (2014-2019) возглавил международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сменив на этом посту одного из старейших деятелей внешней политики КНДР Ли Су Ёна. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в воскресенье несколько дипломатических источников в Пхеньяне.

По словам одного из собеседников корреспондента ТАСС, Ли Су Ён отправлен на пенсию в связи с преклонным возрастом: в этом году ему исполняется 80 лет. При этом Ким Хён Чжун по решению состоявшегося в Пхеньяне в конце декабря партийного пленума был избран заместителем председателя ЦК ТПК, а также стал кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК. Ранее центральная газета КНДР Rodong Sinmun сообщала об избрании Ким Хён Чжуна на высокие партийные должности, однако не уточняла, какое именно направление работы ЦК партии он будет курировать.

Ранее дипломатические источники в Пхеньяне сообщили ТАСС об отставке министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. По данным источников агентства, новым главой МИД республики назначен Ли Сон Гвон, занимавший до этого пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Ли Ён Хо возглавлял министерство с 2016 года, а всего проработал в сфере внешней политики 38 лет.

Отставка заместителя председателя ЦК ТПК Ли Су Ёна и министра иностранных дел Ли Ён Хо, которые в течение нескольких последних лет являлись ключевыми фигурами в международных делах КНДР, может являться, по мнению собеседников ТАСС, признаком грядущих перемен во внешнеполитическом курсе страны. Ли Су Ён и Ли Ён Хо, в частности, принимали активное участие в проведении переговоров между КНДР и США о снятии экономических санкций и о денуклеаризации Корейского полуострова. При этом они сопровождали председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына на двух саммитах с президентом США Дональдом Трампом (в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года в Ханое).