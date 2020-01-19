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Переговоры о перемирии в Ливии

Путин и Помпео кратко поговорили перед началом заседания конференции в Берлине

После церемонии совместного фотографирования лидеров Путин и Помпео вместе пошли в сторону зала заседания, общаясь без переводчиков

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания международной конференции по Ливии в Берлине кратко пообщался с госсекретарем США Майклом Помпео, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

После церемонии совместного фотографирования лидеров Путин и Помпео пожали друг другу руки и вместе пошли в сторону зала заседания, общаясь при этом без переводчиков. В самом зале, перед тем как сесть за стол, российский лидер кратко поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В беседе, прошедшей также без переводчиков, принял участие и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияЛивияПомпео, Майкл (Майк)Переговоры о перемирии в Ливии
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