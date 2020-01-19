Шифф: демократы не могут вызвать свидетелей в Сенат в рамках импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Демократы в нижней палате Конгресса США не знают, какие свидетели будут вызваны для дачи показаний в Сенате в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании Эй-би-си глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который входит в число семи обвинителей, которые будут представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате.

Демократу был задан вопрос, можно ли будет доверять показаниям такого потенциального свидетеля, как предприниматель Лев Парнас, выполнявший в прошлом году на Украине поручения личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани и отданный под суд за нарушения правил лоббистской деятельности. "Дело в том, что многим лицам, окружавшим президента, в итоге были предъявлены обвинения", - заметил Шифф, назвав в качестве примера Парнаса и экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который покинул пост после появления данных о наличии его имени в списках так называемой черной бухгалтерии украинской Партии регионов.

"В настоящий момент мы не знаем, каким свидетелям позволят дать показания [в Сенате]. Мы не знаем, дадут ли вообще каким-либо свидетелям давать показания", - продолжал глава спецкомитета по разведке Палаты представителей. Он утверждал, что в таких условиях обвинители пока бессильны составлять списки каких-либо свидетелей.

Его попросили прокомментировать ответ, который в субботу дали юрисконсульты Белого дома на обвинительное заключение демократов. Юрисконсульты Белого дома не усмотрели в двух статьях обвинения (злоупотребление властью и препятствование разбирательству в Конгрессе) признаков серьезного преступления, подпадающего под импичмент. С точки зрения Шиффа, Белый дом даже не удосужился "как следует оспорить факты", изложенные в субботу обвинителями. "Единственная новизна в защите президента заключается в том, что теперь она [защита] спорит, с моей точки зрения, потому что они не могут оспорить факты", - пояснил демократ.

О процедуре импичмента

В четверг семь выбранных Палатой представителей обвинителей (управляющих) вручили статьи обвинения лидеру республиканского большинства в верхней палате Конгресса Митчу Макконнеллу. Как ранее сообщил Макконнелл, первые заседания состоятся 21 января.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При сегодняшнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Предполагается, что в Сенате этот процесс будет идти около двух недель.