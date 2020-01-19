Помпео призвал стороны в Ливии использовать конференцию в Берлине для решения разногласий

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал все стороны в Ливии воспользоваться международной конференцией в Берлине, чтобы решить разногласия в области политики, экономики и безопасности. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в своем Twitter.

"Пришло время для ливийцев самим решить, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними действующими лицами. Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью и при посредничестве ООН решить разделяющие их вопросы в сфере политики, экономики и безопасности", - написал он.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.