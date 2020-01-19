{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии

Помпео призвал стороны в Ливии использовать конференцию в Берлине для решения разногласий

На конференции он призвал решить разногласия в области политики, экономики и безопасности

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал все стороны в Ливии воспользоваться международной конференцией в Берлине, чтобы решить разногласия в области политики, экономики и безопасности. Соответствующее сообщение он разместил в воскресенье в своем Twitter.

"Пришло время для ливийцев самим решить, каким будет их будущее, свободное от насилия, подогреваемого внешними действующими лицами. Мы призываем все стороны воспользоваться этой возможностью и при посредничестве ООН решить разделяющие их вопросы в сфере политики, экономики и безопасности", - написал он.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в германской столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ при участии как минимум 10 глав государств и правительств.

После свержения и убийства в результате интервенции НАТО в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии началась борьба за власть между различными группировками. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

Теги
СШАЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
Источник: участники конференции по Ливии согласовали текст итогового документа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС