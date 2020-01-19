Глава Колумбии сообщил о прибытии лидера оппозиции Венесуэлы в Боготу

БОГОТА, 19 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке в воскресенье сообщил о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прибыл в колумбийскую столицу Боготу.

"Мы приветствуем президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в Колумбии. Сегодня днем мы проведем рабочую встречу", - написал Дуке в своем Twitter.

Он добавил, что в понедельник Гуайдо "примет участие в саммите по борьбе с терроризмом".

По данным журналиста агентства Associated Press Джошуа Гудмана, венесуэльский оппозиционер встретится в Боготе с госсекретарем США Майклом Помпео. "Затем он [Гуайдо] совершит поездку по Европе и США", - написал журналист в своем Twitter.

В феврале прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля 2019 года он прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.