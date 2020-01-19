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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: Сарадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров с Хафтаром

Они не принимали участие в основных дискуссиях

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался от каких-либо встреч и совместных переговоров в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщил в воскресенье ливийский телеканал Al Ahrar.

Формат организованной в воскресенье Германией и ООН берлинской конференции по урегулированию в Ливии с участием глав государств и правительств ряда стран, а также представителей международных организаций изначально не предусматривал участие основных сторон ливийского конфликта. Согласно планам правительства ФРГ, Хафтар и Сарадж не принимают участие в основных дискуссиях, но, "как ожидается, будут привлечены к работе саммита в самом конце, если остальные участники согласуют итоговый документ".

Однако, как отмечает ливийский информационный портал Al Wasat, организаторы "испытывают большие трудности с тем, чтобы подключить Хафтара к дипломатическим усилиям, особенно после того, как он покинул московскую встречу 13 января, отказавшись подписывать соглашение о прекращении огня".

Как отмечается, в кулуарах берлинской встречи Сарадж встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а Хафтар - с Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Al Ahrar приводит некоторые высказывания Сараджа, который, в частности, предупредил, что "успех соглашения по прекращению боевых действий будет напрямую зависеть от вывода "сил агрессора" [Хафтара]. Кроме того, он потребовал "четких механизмов контроля за режимом прекращения огня". "В случае, если будет достигнут консенсус по единому правительству, то процесс его формирования и дальнейшая работа не должны зависеть от одобрения парламента на востоке", - сказал также Сарадж.

Международная конференция по Ливии на высшем уровне проходит в воскресенье в германской столице при участии как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина. Также в берлинском саммите участвуют генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Теги
ЛивияСарадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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