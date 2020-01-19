В Италии заявили, что готовы участвовать в мониторинге за перемирием в Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил в воскресенье, что Италия готова участвовать в наблюдении за перемирием в Ливии.

"Мы это обсуждали, и Италия готова взять на себя ответственность за контроль над перемирием. Разумеется, это решение должно быть одобрено СБ ООН", - сказал Конте итальянским журналистам.

Он выразил удовлетворение результатом берлинской конференции по ливийскому урегулированию, по итогам которой было принято коммюнике из 55 пунктов об обеспечении прекращения огня, полном эмбарго на поставки оружия и начале политического процесса.

Ранее Конте в своем Twitter сообщил, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия.

Италия предлагает создание специальной международной миссии в Ливии под эгидой ООН и с участием ЕС.