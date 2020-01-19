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Переговоры о перемирии в Ливии

Помпео назвал продуктивным диалог по Ливии в Берлине

США поддерживают народ Ливии в работе над построением безопасного будущего, отметил американский госсекретарь

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал продуктивным диалог со своими иностранными коллегами на международной конференции по Ливии, которая прошла в воскресенье в Берлине. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Сегодня в Берлине состоялся продуктивный диалог с моими иностранными коллегами, который был сосредоточен на том, чтобы найти политическое решение в Ливии. Мы поддерживаем народ Ливии в работе над построением безопасного будущего, свободного от насилия и иностранного вмешательства", - заявил глава американской дипломатии.

В конференции по Ливии приняли участие примерно 10 глав государств и правительств, включая президентов России, Турции, Франции и премьер-министра Великобритании. Также в берлинском саммите участвовали генеральный секретарь ООН, госсекретарь США, представители Алжира, Египта, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. В Берлине находятся глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Теги
СШАГерманияЛивияПомпео, Майкл (Майк)Переговоры о перемирии в Ливии
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