{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии

Канцлер Австрии приветствовал договоренность о перемирии в Ливии

Необходимо срочное соблюдение перемирия в качестве условия для политического урегулирования конфликта, считает Себастьян Курц

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал в воскресенье договоренность о перемирии между сторонами конфликта в Ливии.

"Я приветствую, что сегодня на берлинской конференции по Ливии удалось прийти к единству о перемирии и вновь было подтверждено соблюдение оружейного эмбарго ООН, - написал Курц в Twitter. - Сейчас необходимо срочное соблюдение перемирия в качестве условия для политического урегулирования в Ливии".

В берлинской конференции по Ливии приняли участие в том числе президенты России, Турции, Франции и премьер-министр Великобритании. Также в берлинском саммите участвовали генеральный секретарь ООН, госсекретарь США, представители Алжира, Египта, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в своем Twitter сообщал, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия.

Теги
АвстрияЛивияКурц, СебастьянПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Греческие ультраправые избили германского журналиста на митинге в Афинах
Томас Якоби сказал, что не испугался и продолжит свою деятельность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС