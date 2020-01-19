Канцлер Австрии приветствовал договоренность о перемирии в Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц приветствовал в воскресенье договоренность о перемирии между сторонами конфликта в Ливии.

"Я приветствую, что сегодня на берлинской конференции по Ливии удалось прийти к единству о перемирии и вновь было подтверждено соблюдение оружейного эмбарго ООН, - написал Курц в Twitter. - Сейчас необходимо срочное соблюдение перемирия в качестве условия для политического урегулирования в Ливии".

В берлинской конференции по Ливии приняли участие в том числе президенты России, Турции, Франции и премьер-министр Великобритании. Также в берлинском саммите участвовали генеральный секретарь ООН, госсекретарь США, представители Алжира, Египта, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в своем Twitter сообщал, что глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия.