Шифф заявил, что спецслужбы США начали дозировать для Конгресса информацию по Украине

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США сократило объем предоставляемой Конгрессу документации в отношении Украины, потенциально имеющей значение для процедуры импичмента президента Дональда Трампа. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телекомпании ABC председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф - один из семи обвинителей, которые будут представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате.

"Разведывательное сообщество начинает придерживать и не передавать Конгрессу документы по Украине", - заявил демократ. Он мотивировал нежелание спецслужб США делиться информацией с законодателями "давлением со стороны администрации" Трампа.

"АНБ в особенности придерживает документы, которые потенциально имеют отношение к нашим обязанностям осуществлять надзор по теме Украины", - продолжал Шифф. С его точки зрения, речь идет и о документации, способной вызвать интерес законодателей во время рассмотрения в Сенате обвинений в отношении президента США.

"Имеются признаки того, что ЦРУ следует тем же трагическим курсом [примеру АНБ]. Мы рассчитываем на то, что разведывательное сообщество не только говорит правду власти, но и сопротивляется давлению, которое оказывается со стороны администрации, опасающейся быть скомпрометированной при передаче информации в Конгресс", - добавил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей.

4 сентября 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При сегодняшнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Предполагается, что в Сенате этот процесс будет идти около двух недель.