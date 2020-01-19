В ЕС заявили, что стороны конфликта в Йемене должны работать с ООН

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Силы, участвующие в конфликте в Йемене, должны проявлять сдержанность и конструктивно работать с ООН. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС в связи с ракетным ударом по лагерю армии Йемена, жертвами которого стали более 100 военных.

"Нападение, совершенное сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы) на военный лагерь в Йемене, угрожает продолжающейся деэскалации и подрывает усилия ООН по установлению мира в этой стране, - говорится в заявлении. - Все стороны конфликта должны проявлять сдержанность и работать со спецпредставителем ООН для завершения этого конфликта. ЕС будет способствовать этому, используя весь свой дипломатический инструментарий".

Жертвами ракетного обстрела тренировочного лагеря армии Йемена, осуществленного 18 января хуситами, стали 100 военнослужащих.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.