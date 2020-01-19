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Помпео заявил, что ничего не слышал о помощнике адвоката президента США Парнасе

Госсекретарь США также заверил, что его ведомство принимает во внимание любые данные о рисках, которым подвергаются американские дипломаты

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео до появления публикаций в СМИ не слышал о предпринимателе Льве Парнасе, выполнявшем в прошлом году на Украине поручения личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани и отданном под суд за нарушения правил лоббистской деятельности. Об этом Помпео заявил в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов.

"Я ничего не слышал о Льве Парнасе до тех пор, пока все, о чем вы говорите, не появилось в публичном поле", - приводит его слова пресс-служба Госдепартамента.

Помпео спросили, начало ли американское внешнеполитическое ведомство собственное разбирательство в свете публикаций о ведении слежки за Марией Йованович, когда она занимала должность посла США на Украине. Госсекретарь не дал прямого ответа на вопрос, но заверил, что его ведомство принимает во внимание любые данные о рисках, которым подвергаются американские дипломаты.

"Иногда мы разбираемся с этим быстро, когда приходим к выводу, что того, что могло происходить, на самом деле не было <...> Иногда нам требуется разбираться дольше. Мы не распространяемся подробно о том, что предпринимаем на самом деле", - сказал Помпео, заверив еще раз, что Госдепартамент относится к таким вещам серьезно.

Некоторые американские СМИ, в том числе канал NBC и газета The New York Times, опубликовали выдержки из переписки между американским предпринимателем Робертом Хайдом и Парнасом. По утверждению данных СМИ, эти материалы могут свидетельствовать о том, что Хайд с помощью неких лиц на Украине вел слежку за Йованович. Он, предположительно, обсуждал это с Парнасом.

Сам Хайд, который в настоящее время баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, сообщил в интервью NBC, что не вел слежку за Йованович. Он заверил, что писал Парнасу об этом не всерьез.

В октябре прошлого года Парнас был задержан в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила ему и другим лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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