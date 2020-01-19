Принц Гарри сообщил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий своего решения

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Британский принц Гарри заявил в воскресенье на благотворительном мероприятии в Лондоне, что испытывает глубокую печаль по поводу того, что его совместное решение с супругой, американской актрисой Меган Маркл, стать независимыми от королевской семьи привело к таким последствиям.

"Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным", - сказал принц Гарри, выступление которого показывал телеканал Sky News.

"Мы [с Меган Маркл] делаем все, что можем, чтобы высоко нести знамя и с гордостью исполнять наши обязанности перед этой страной. Как только мы с Меган поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом", - сказал внук королевы Елизаветы II, впервые комментируя свое совместное с Меган Маркл решение.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи, обеспечив себе финансовую независимость, и начать жить на два дома - поочередно то в Канаде, то в Великобритании.

18 января Букингемский дворец информировал, что пара отныне не сможет официально представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.

В течение ближайшего времени принц также должен будет отказаться от привилегий и почетных военных званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед - герцог Эдинбургский Филип.

"Иного выхода не было"

Говоря про то, как принималось решение, принц Гарри сказал: "Это были месяцы переговоров после стольких лет сложностей. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но в общем и целом иного выхода на самом деле не было".

Причины сенсационного решения герцога и герцогини не ясны до конца, и в британских СМИ, для которых ситуация в королевской семье стала темой номер один, публикуют разнообразные догадки по этому поводу. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты. Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания таблоидов, которые, по словам принца Гарри, развернули настоящую кампанию травли против его супруги и распространяют о ней ложные слухи.

Осенью прошлого года герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на несколько британских газет, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери - принцессы Дианы (1961-1997).