Колумбийский лидер заявил, что провел продуктивную встречу с Гуайдо

БОГОТА, 20 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что провел продуктивную встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

"Очень продуктивная рабочая встреча с президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо. Мы поделились успехами в вопросе оказания помощи [венесуэльским] мигрантам, находящимся в Колумбии, и подчеркнули важность восстановления демократии в соседней стране", - написал Дуке в воскресенье на своей странице в Twitter.

На встрече также присутствовали вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес, руководитель МИД Клаудия Блум и глава аппарата президента Мария Паула Корреа.

Гуайдо прибыл в Боготу, чтобы принять в понедельник участие в саммите по борьбе с терроризмом.

В феврале прошлого года Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля 2019 года он прибыл в приграничный колумбийский город Кукуту, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся на родину.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.