Зеленский считает, что героями на Украине должны быть личности, не провоцирующие конфликт

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Героями на Украине должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе. Такое мнение в интервью газете The Times of Israel выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это очень сложный и деликатный вопрос, - сказал он. - Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я не раз говорил, что, если у нас сложная история, то надо строить общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем".

Зеленский убежден, что памятники на Украине должны быть установлены в честь тех личностей, чьи имена не провоцируют конфликт в обществе. То же касается и названия улиц. А решение данного вопроса, по его мнению, должно находиться за пределами политической сферы жизни общества. При этом Зеленский напомнил, что в стране есть и современные герои - это ученые, исследователи космоса, великие спортсмены, писатели, люди, которых уважают все.

Декоммунизация на Украине и героизация приспешников нацизма

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти страны во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику так называемой декоммунизации. В рамках этого процесса власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов; были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям. Кроме того, Киевом был взят курс на героизацию деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940-1950 годов, членов украинских националистических формирований. В частности, ведется серьезная работа по героизации лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Его именем назвали проспект в Киеве и улицы ряда других городов. Ему ставят памятники и проводят в память о нем факельные шествия. В прошлом году день рождения Бандеры был включен Верховной радой в перечень памятных дат и юбилеев. Подобные действия неоднократно вызывали негативную реакцию Израиля, Польши и России.