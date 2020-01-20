{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Грузии отправилась в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста

В рамках визита Саломе Зурабишвили откроет в Иерусалиме новый офис почетного консульства Грузии

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом в Израиль для участия 23 января в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме. Об этом в понедельник сообщили в администрации главы грузинского государства.

"Президент Грузии вместе с мировыми лидерами в Иерусалиме будет присутствовать на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. В рамках рабочего визита президент Грузии проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, президентом Северной Македонии [Стево Пендаровски], генерал-губернатором Канады [Жюли Пейетт] и с другими лидерами, участвующими в форуме", - сказано в сообщении администрации президента.

Зурабишвили вместе с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и министром культуры и спорта Мири Регев откроет в Иерусалиме новый офис почетного консульства Грузии. В Иерусалиме и Тель-Авиве у президента Грузии также запланированы мероприятия в Центре мира и инноваций имени Шимона Переса и встречи с представителями бизнес-кругов Израиля. Глава государства планирует провести переговоры с представителями грузинской общины в Израиле и грузинами, рожденными в этой стране.

Международная американская организация "Друзья Сиона" впервые передаст Зурабишвили награду за дружбу и поддержку израильтян и государства Израиль жителями Грузии.

Теги
ГрузияИзраиль
Реклама на ТАСС
Зеленский считает, что героями на Украине должны быть личности, не провоцирующие конфликт
Именно в честь таких людей стоит называть улицы, считает украинский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС