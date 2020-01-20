Президент Грузии отправилась в Израиль на Всемирный форум памяти жертв Холокоста

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась с рабочим визитом в Израиль для участия 23 января в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря в Освенциме. Об этом в понедельник сообщили в администрации главы грузинского государства.

"Президент Грузии вместе с мировыми лидерами в Иерусалиме будет присутствовать на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. В рамках рабочего визита президент Грузии проведет переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином, президентом Северной Македонии [Стево Пендаровски], генерал-губернатором Канады [Жюли Пейетт] и с другими лидерами, участвующими в форуме", - сказано в сообщении администрации президента.

Зурабишвили вместе с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и министром культуры и спорта Мири Регев откроет в Иерусалиме новый офис почетного консульства Грузии. В Иерусалиме и Тель-Авиве у президента Грузии также запланированы мероприятия в Центре мира и инноваций имени Шимона Переса и встречи с представителями бизнес-кругов Израиля. Глава государства планирует провести переговоры с представителями грузинской общины в Израиле и грузинами, рожденными в этой стране.

Международная американская организация "Друзья Сиона" впервые передаст Зурабишвили награду за дружбу и поддержку израильтян и государства Израиль жителями Грузии.