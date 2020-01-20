{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иране заявили, что ожидают визита Володина на следующей неделе

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал, что в Тегеране пройдет заседание российско-иранской парламентской комиссии

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на следующей неделе должен посетить Иран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Председатель российской Думы приедет в Тегеран на следующей неделе", - сказал он.

14 января посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым заявил, что Володин в скором времени посетит Иран.

Джалали также напомнил, что по инициативе Володина и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Али Ардашира Лариджани была создана российско-иранская парламентская комиссия. По его информации, в Тегеране пройдет заседание этой комиссии.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУмаханов, Ильяс Магомед-СаламовичИранРоссия
Реклама на ТАСС
Переговоры о перемирии в Ливии
МИД КНР указал на необходимость сохранения территориальной целостности Ливии
Официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что его страна будет стремиться к реализации договоренностей, достигнутых на Международной конференции по Ливии в Берлине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС