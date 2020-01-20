В Иране заявили, что ожидают визита Володина на следующей неделе

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на следующей неделе должен посетить Иран. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Председатель российской Думы приедет в Тегеран на следующей неделе", - сказал он.

14 января посол Ирана в РФ Казем Джалали на встрече с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым заявил, что Володин в скором времени посетит Иран.

Джалали также напомнил, что по инициативе Володина и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Али Ардашира Лариджани была создана российско-иранская парламентская комиссия. По его информации, в Тегеране пройдет заседание этой комиссии.