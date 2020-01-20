Южная Корея выразила протест Японии в связи с притязаниями на острова Токто

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Республика Корея выразила протест против претензий Японии на контролируемые Сеулом острова Токто (Такэсима) в Японском море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник южнокорейским МИД.

Ранее, выступая в японском парламенте, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что эти острова являются исконно японской территорией.

"Правительство Республики Корея выражает категоричный протест против того, что японские власти в лице министра иностранных дел вновь высказывают свои претензии на являющиеся исконно корейскими острова Токто. Требуем от японской стороны немедленно отозвать это заявление", - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Токто представляет собой группу небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются армией Южной Кореи.

Токио утверждает, что Сеул незаконно оккупировал эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. В Пхеньяне и Сеуле заявляют, что острова всегда входили в состав корейского государства.