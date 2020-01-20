Генсек ООН: конференция в Берлине смогла предотвратить эскалацию конфликта в Ливии

ТАСС, 20 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что участникам конференции по урегулированию в Ливии, которая состоялась в воскресенье в Берлине, удалось предотвратить эскалацию конфликта в этой стране.

"Мир столкнулся с риском настоящей региональной эскалации в Ливии, и этот риск был преодолен в Берлине. Все участники обязались воздерживаться от вмешательства в ситуацию в Ливии. Этот принцип необходимо соблюдать так же, как и призыв к прекращению огня", - написал Гутерриш в Twitter.

Гутерриш также поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель за ее "готовность поддерживать все усилия по восстановлению мира и стабильности в Ливии".

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.